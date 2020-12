Covid, 22 morti e 769 nuovi positivi in provincia di Treviso

In provincia di Treviso sono 769 i nuovi casi registrati nel bollettino di Azienda Zero per la giornata di giovedì 10 dicembre: 462 nel report di questa mattina, altri 307 in quello di oggi pomeriggio. 13.793 i casi attualmente positivi nella Marca.

Il dato che preoccupa di più sono però i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore: 22 in più rispetto alla giornata di ieri per un totale di 677 vittime dall'inizio della pandemia nella sola provincia di Treviso. Dei decessi registrati, dieci sono avvenuti in ospedale tra ieri e oggi (compresi quelli dell'ex primario Valter Adamo e del Coneglianese Gianni Biz). I pazienti che hanno perso la vita avevano età comprese tra i 60 e i 94 anni. Scendono a 33 le persone ricoverate in terapia intensiva, due in meno di ieri: 19 pazienti a Treviso, 6 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna, 2 a Conegliano e 1 a Castelfranco. In area non critica 92 pazienti ricoverati al Ca' Foncello, 104 a Montebelluna, 42 a Vittorio Veneto, 51 al San Camillo, 20 a Conegliano, 14 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Negli ospedali di comunità 28 pazienti a Treviso, 19 a Vittorio Veneto.