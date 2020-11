Covid, 403 nuovi positivi nella Marca: tredici nuovi decessi

Con 128 nuovi positivi nel bollettino di lunedì mattina e 275 nuovi casi lunedì pomeriggio, la provincia di Treviso resta una delle più colpite in Veneto per quanto riguarda i dati sull'emergenza Covid in Veneto. Ad oggi i casi attualmente positivi nella Marca sono 11.369.

In base a quanto riportato dal bollettino di Azienda Zero di lunedì 16 novembre, ci sono tredici decessi in più rispetto a ieri, registrati in vari reparti e ospedali distribuiti però nell’arco degli ultimi cinque giorni, vale a dire dal 12 novembre ad oggi. Le persone decedute avevano dai 95 ai 66 anni tutte con altre patologie pregresse (dall'inizio dell'emergenza sono state 447 le vittime). Crescita importante anche per il numero di ricoverati nelle terapie intensive: sono 7 in più di ieri con 15 pazienti al Ca' Foncello, 5 a Conegliano, 6 a Vittorio Veneto e 6 a Montebelluna. In area non critica: 114 ricoverati a Vittorio Veneto, 112 a Montebelluna, 91 al Ca' Foncello di Treviso, 23 al San Camillo di Treviso, 14 a Conegliano, 3 a Motta di Livenza, 1 a Oderzo. Le autorità sanitarie prevedono entro questa settimana, che il Veneto raggiunga il picco del numero dei contagi. Salgono, infine a 121 le classi in quarantena nella Marca: 60 nel distretto di Treviso, 21 distretto nel distretto di Pieve di Soligo, 40 in quello di Asolo. 186 le classi in automonitoraggio: 87 nel distretto di Treviso, 30 in quello di Pieve di Soligo, 69 nel distretto di Asolo.