Covid, altri 15 morti nella Marca ma sempre meno ricoveri e positivi

Martedì 19 gennaio il bollettino di Azienda Zero indica 5367 persone attualmente positive in provincia di Treviso mentre ieri erano 5911. Sempre meno ricoverati negli ospedali

Con altri 15 decessi nelle ultime 24 ore sale a 1205 il numero di persone che hanno perso la vita in provincia di Treviso a causa del Covid dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi sono 207 (91 nel report di martedì mattina e altri 116 nel bollettino di oggi pomeriggio).

Continua a diminuire il numero di persone attualmente positive nella Marca: sono 5367 mentre ieri erano 5911. Quaranta i ricoverati nelle terapie intensive della Marca, uno in meno rispetto a ieri: 16 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 7 a Montebelluna, 2 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. Calano anche i numeri dei ricoveri in area non critica: 79 pazienti a Montebelluna, 95 a Vittorio Veneto, 69 al Ca' Foncello di Treviso, 35 al San Camillo di Treviso, 18 a Oderzo, 13 a Motta di Livenza, 8 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (27), Vittorio Veneto (13).