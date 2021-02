Covid, 134 nuovi positivi e altri 13 decessi in provincia di Treviso

Superati i 1400 morti nella Marca secondo il bollettino di Azienda Zero di giovedì 4 febbraio. Nuovo calo dei ricoveri in area non critica. Stabili le terapie intensive (36)

Giovedì 4 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 134 nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 97 nel report di questa mattina altri 37 in quello di oggi pomeriggio. Altri 13 decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1410 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia tornano a crescere, anche se di poco: 2389 mentre ieri erano 2370. I ricoverati nelle terapie intensive sono stabili: 26 pazienti come ieri, di cui: 11 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna e 1 a Oderzo. Infine, i ricoveri in area non critica indicano: 30 pazienti a Montebelluna, 51 a Vittorio Veneto, 53 al Ca' Foncello, 27 al San Camillo di Treviso, 5 a Motta di Livenza e 1 a Oderzo. Numeri a cui vanno sommati i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (27) e Vittorio Veneto (5). Alle ore 18.30 di oggi sono 26.425 le dosi vaccinali somministrate in provincia di Treviso. Le persone attualmente vaccinate in Veneto sono 86.280.