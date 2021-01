Covid, altri 24 decessi nella Marca: in calo ricoveri e contagi

Sono solo 69 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 38 nel report di lunedì mattina, 25 gennaio, altri 31 in quello di oggi pomeriggio. Torna a crescere anche il dato sui nuovi decessi: 24 in più rispetto a domenica per un totale di 1292 persone che hanno perso la vita nella Marca dall'inizio della pandemia. L'Ulss 2 precisa che, dal 22 al 24 gennaio si sono registrati 14 decessi. Gli altri dieci casi sono invece morti pregresse inseriti dopo il confronto con le relative schede Istat.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia scendono a 3648 mentre ieri erano 3888. In netto calo anche i ricoverati nelle terapie intensive della Marca scesi a 36 pazienti rispetto ai 43 di ieri di cui: 18 al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano, 5 a Montebelluna, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. Questi, infine, i numeri sui ricoveri in area non critica: 56 pazienti a Montebelluna, 81 a Vittorio Veneto, 62 al Ca' Foncello di Treviso, 32 al San Camillo di Treviso, 17 a Oderzo, 7 a Motta di Livenza, 4 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno sommati i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (19), Vittorio Veneto (7). Ufficialmente Covid free l'ospedale di comunità di Conegliano con zero pazienti ricoverati.