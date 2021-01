Covid, solo 30 nuovi positivi nella Marca: ancora in calo i ricoveri

Giovedì 21 gennaio il bollettino di Azienda Zero indica 23 nuovi decessi nella Marca: si tratta di persone scomparse nei giorni scorsi. In lieve aumento solo le terapie intensive

Con altri 23 decessi registrati nelle ultime 24 ore sale a 1252 il numero di persone che hanno perso la vita in provincia di Treviso dall'inizio della pandemia. Il dato sui morti Covid nella Marca, ricorda l'Ulss 2, resta elevato per l'inserimento di alcuni casi pregressi. Si tratta di persone che hanno perso la vita in ambito extra-ospedaliero nei giorni scorsi, inserite solo dopo un confronto con la relativa scheda Istat.

A far notizia è il fatto che i nuovi positivi di oggi sono solo 30, 26 nel report di giovedì mattina, 4 nel bollettino del pomeriggio. Non era mai successo di avere numeri così bassi nella seconda ondata in provincia di Treviso. Continuano a diminuire anche i casi attualmente positivi nella Marca: oggi sono 4507 mentre ieri erano 4934. Lieve aumento per i ricoverati nelle terapie intensive della Marca dove sono ricoverati 39 pazienti, due in più rispetto a ieri di cui: 17 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 8 a Montebelluna, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. In miglioramento costante, infine, i numeri sui ricoveri in area non critica: 78 pazienti a Montebelluna, 85 a Vittorio Veneto, 65 al Ca' Foncello di Treviso, 36 al San Camillo di Treviso, 14 a Oderzo, 9 a Motta di Livenza, 2 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (23), Vittorio Veneto (10), in netto miglioramento rispetto alla giornata di ieri.