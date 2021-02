Ospedale San Valentino è quasi "Covid free": restano tre pazienti

Venerdì 19 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 164 nuovi positivi e 7 morti in più di ieri. In ospedale di Montebelluna due pazienti in Rianimazione, uno in area non critica

Venerdì 19 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 164 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, 63 nel report di stamattina, altri 101 oggi pomeriggio. Sette nuovi decessi rispetto a ieri per un totale di 1553 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

La notizia più incoraggiante arriva però dal calo di ricoveri costante negli ospedali dell'Ulss 2, uno su tutti il San Valentino di Montebelluna per mesi al centro di un'emergenza sanitaria davvero imponente con l'obitorio pieno e i posti letto quasi sempre al completo. Ad oggi in Rianimazione restano due pazienti, un solo ricovero, invece, in area non critica. I casi attualmente positivi a Treviso e provincia continuano a scendere e sono 1750 rispetto ai 1756 di ieri. Stabili i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della provincia: 7 al Ca' Foncello di Treviso, 5 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. I ricoveri in area non critica, infine, indicano: 1 paziente a Montebelluna, 32 a Vittorio Veneto, 19 al Ca' Foncello, 15 al San Camillo di Treviso e 4 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (21) e Vittorio Veneto (4).