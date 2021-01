Coronavirus, meno di 4mila casi positivi in provincia di Treviso

Sono 147 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 86 nel report di domenica mattina, altri 61 in quello di oggi pomeriggio. Quattro i nuovi decessi per un totale di 1268 persone che hanno perso la vita nella Marca dall'inizio della pandemia.

A fare notizia, però, è il fatto che i casi attualmente positivi a Treviso e provincia sono scesi sotto quota 4mila. Oggi sono 3888 mentre ieri erano 4066. Lieve aumento per i ricoverati nelle terapie intensive della Marca dove sono ricoverati 43 pazienti di cui: 20 al Ca' Foncello di Treviso, 11 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 6 a Montebelluna, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. In miglioramento costante, infine, i numeri sui ricoveri in area non critica: 61 pazienti a Montebelluna, 80 a Vittorio Veneto, 63 al Ca' Foncello di Treviso, 32 al San Camillo di Treviso, 13 a Oderzo, 8 a Motta di Livenza, 3 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (28), Vittorio Veneto (8) e Conegliano (1).