Tamponi, nuovo assalto ai Covid point: «Code fino a Sant'Angelo»

Quasi 40mila persone attualmente positive al Covid in provincia di Treviso: giovedì 13 gennaio il bollettino di Azienda Zero indica infatti 2.492 nuovi contagi a livello provinciale e un totale di 39.547 casi attualmente in isolamento. Numeri altissimi, legati all'imponente mole di tamponi fatti nei Covid point, di nuovo presi d'assalto nella mattinata odierna.

Tangenziale di Treviso paralizzata all'uscita di San Giuseppe per i tamponi in Dogana. Diversi lettori hanno segnalato code arrivate fino al quartiere di Sant'Angelo. Sette i nuovi decessi per Covid a livello provinciale: si tratta di pazienti tra i 66 e i 92 anni d'età, tre dei quali non vaccinati, quattro avevano altre patologie. Dall'inizio della pandemia, in regione sono stati complessivamente registrati 830517 casi Covid, 224145 (+8950) attualmente positivi e 593713 (+8968) negativizzati o "guariti". Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1602 persone (+36 rispetto a ieri) in area non critica, 1410 delle quali ancora positive, e 206 (-4) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzate.