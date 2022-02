Covid, positivi ancora in calo: 11 decessi negli ultimi tre giorni

Il bollettino di Azienda Zero per la giornata di martedì 1º febbraio registra in Veneto 16.045 tamponi positivi e 41 decessi. In provincia di Treviso, invece, sono 2.085 i nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore ma il numero di positivi "totali" continua a calare con 28.862 persone attualmente positive nella Marca. Undici i decessi a livello provinciale avvenuti tra il 30 gennaio e il 1 febbraio: le età dei pazienti che hanno perso la vita vanno dai 61 agli 89 anni. Sette di questi non erano vaccinati e avevano tutti pluripatologie.

Complessivamente in regione, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati 1.167.152 casi Covid, 216.210 (-31303) dei quali attualmente positivi e 937.732 (+47307) negativizzati o guariti. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1839 pazienti (+41 rispetto a ieri) in area medica, 1522 di questi ancora positivi. 170 (+10) i ricoverati in terapia intensiva, di cui venti negativizzati. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati somministrati 29.581 nuovi vaccini di cui 24.395 dosi "booster".