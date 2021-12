Covid, 672 nuovi positivi e altri tre decessi nella Marca

Numeri da zona gialla per il Veneto nel bollettino Covid di mercoledì 15 dicembre. Il report di Azienda Zero indica 672 nuovi positivi trovati in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore. Salgono così a 9.969 le persone residenti nella Marca attualmente positive al virus.

Il bollettino di oggi indica, purtroppo, altri tre nuovi decessi per Covid: si tratta di pazienti ricoverati negli ospedali di Vittorio Veneto (due) e Montebelluna (uno). L'età delle vittime va dai 73 ai 91 anni. Tutti avevano gravi patologie pregresse e due di loro erano vaccinati, mentre uno dei tre non aveva ricevuto la vaccinazione. In Veneto, dall'inizio della pandemia, sono stati registrati complessivamente 561.882 casi Covid, 53.100 (+1080) dei quali attualmente positivi e 496.679 (+2578) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i decessi collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12.103 (+19 nelle ultime 24 ore). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1040 (+43 rispetto a ieri) persone in area non critica, 929 delle quali tuttora affette dal coronavirus, e 144 (+2) in terapia intensiva, di cui 9 negativizzati.