Covid, 1224 nuovi positivi e 25 morti in provincia di Treviso

Sono 1224 i nuovi positivi registrati in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore. Uno dei dati più alti degli ultimi giorni. Giovedì 17 dicembre il bollettino di Azienda Zero indica 693 nuovi casi nel report di questa mattina, altri 531 oggi pomeriggio.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia salgono a 17.619 (ieri erano 16.773). Torna a preoccupare anche il numero di decessi: sono 25 in più rispetto a ieri di cui 11 avvenuti in ospedale. I pazienti che hanno perso la vita avevano dai 54 ai 90 anni. Il totale dei decessi in provincia di Treviso sale così a quota 761. Due nuovi ricoveri nelle terapie intensive per un totale di 44 pazienti: 27 pazienti a Treviso, 7 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna, 4 a Conegliano, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica: 106 persone ricoverate al Ca' Foncello, 91 a Montebelluna, 123 a Vittorio Veneto, 49 al San Camillo, 40 a Oderzo, 18 a Conegliano, 16 a Motta di Livenza. Dati a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità dove ci sono 29 pazienti a Treviso e 21 a Vittorio Veneto.

A livello regionale sono 96.842 le persone attualmente positive in Veneto. Salgono a 5232 i decessi dall'inizio della pandemia (ieri erano 5120). In calo i ricoveri nelle terapie intensive dove, dai 352 ricoveri di ieri, si è passati a quota 344 (un dato influenzato dall'alto numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore). In area non critica i ricoverati positivi salgono a 2709 rispetto ai 2695 di ieri.