Covid, sette nuovi decessi nella Marca: ricoveri ancora in calo

Mercoledì 17 febbraio il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 112 nuovi contagi e 13 pazienti in terapia intensiva. 1920 persone positive nella Marca

Mercoledì 17 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 112 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, 35 nel report di stamattina, altri 77 oggi pomeriggio. Sette nuovi decessi rispetto a ieri per un totale di 1540 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia continuano a scendere e sono 1920 rispetto ai 1944 di ieri. Tredici i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della provincia, uno in più rispetto a martedì: 6 persone al Ca' Foncello di Treviso, 5 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. I ricoveri in area non critica, infine, indicano: 7 pazienti a Montebelluna, 38 a Vittorio Veneto, 16 al Ca' Foncello, 17 al San Camillo di Treviso e 6 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (24) e Vittorio Veneto (4). In conclusione un aggiornamento sui vaccini: sono 39.977 le dosi somministrate nell'Ulss 2. 108.333 le persone vaccinate ad oggi in Veneto.