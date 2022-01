Covid, 14 decessi in due giorni nella Marca: «Stabili i ricoveri»

Calano i positivi ma cresce il numero di decessi per Covid nella Marca: tra il 23 e il 25 gennaio 14 persone hanno perso la vita a causa del virus, di queste 9 non erano vaccinate. 11 rispetto al totale i pazienti con patologie pregresse, tutti tra i 67 e i 97 anni.

Stabile la situazione negli ospedali dell'Ulss 2 dove sono ricoverati ad oggi 315 pazienti di cui 23 in terapia intensiva. Aumentano i casi di pazienti "Covid per caso" (sono più della metà tra i nuovi ingressi giornalieri in pronto soccorso). Si tratta di pazienti che arrivano in ospedale per altre patologie rispetto al Covid e risultano positivi al tampone d'ingresso pur non avendo sintomi. «Gli altri accessi al pronto soccorso sono quasi tutti anziani non vaccinati» spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

Nonostante 3.593 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (su 9mila tamponi fatti), in provincia di Treviso il tasso di positività sta rallentando. L'incidenza provinciale è scesa a 2.524 casi su 100mila abitanti. In calo anche il numero di persone attualmente positive: sono 48.300. Il 31% dei casi è in età scolare: i più colpiti sono i minori di 12 anni. La media giornaliera dei positivi è di 3.177 casi, in gran parte asintomatici. Quasi 29mila gli studenti trevigiani coinvolti dai vari provvedimenti scolastici. «Nelle prossime ore apriremo una centrale operativa per organizzare i tamponi scolastici nei vari Comuni - aggiunge Benazzi - La piattaforma per i tamponi ha registrato 1.900 prenotazioni al giorno con il 55% degli slot occupati. Fondamentale che la gente si prenoti - spiega Benazzi - senza prenotati saremo costretti a chiamare le scuole nei Covid point». In chiusura un aggiornamento sui vaccini: la copertura della popolazione con tre dosi (compresi i prenotati al 28 febbraio) ha raggiunto il 54,3%. L'indice Rt è stabile a 0,98. 360 gli ospiti positivi nelle case di riposo (il 6,12% del totale). Quasi tutti sono asintomatici. Mentre sono 270 gli operatori sanitari dell'Ulss 2 attualmente positivi in isolamento.