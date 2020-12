Covid, oltre 900 morti dall'inizio della pandemia nella Marca

La provincia di Treviso ha superato oggi i 900 morti per Coronavirus dall'inizio della pandemia. Sono sedici i decessi registrati nella Marca durante le ultime 24 ore. Un dato a cui si aggiungono 377 nuovi positivi, 212 nel report di martedì mattina, altri 165 oggi pomeriggio.

Continuano a diminuire, invece, i casi attualmente positivi. Nella Marca sono 14.660, ieri erano 14.991 (89863 in tutto il Veneto). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (uno in più rispetto a ieri): 26 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 5 a Conegliano, 4 a Montebelluna, 2 a Oderzo. In area non critica si registra un aumento di ricoverati in tutti gli ospedali della provincia con: 117 pazienti a Vittorio Veneto, 104 al Ca' Foncello a Treviso, 109 a Montebelluna, 67 al San Camillo di Treviso, 39 a Oderzo, 22 a Motta di Livenza, 25 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (25) e Vittorio Veneto (24).