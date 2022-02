Covid, dieci nuovi decessi nella Marca: positivi ancora in calo

Martedì 8 febbraio il bollettino di Azienda Zero registra dieci nuovi decessi per Covid in provincia di Treviso: si tratta di 4 pazienti non vaccinati e sei con altre patologie pregresse, tutti di età compresa tra i 70 e i 97 anni. I dieci decessi sarebbero avvenuti tra venerdì 4 e lunedì 7 febbraio, secondo quanto riportato dall'Ulss 2 - Marca trevigiana.

Nella Marca sono 1896 i nuovi positivi trovati tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì mattina. Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Treviso continua però a scendere passando dai 24.915 casi di ieri ai 23.101 positivi di oggi, grazie all'alto numero di negativizzati. In calo lento la situazione negli ospedali. Dall'inizio della pandemia in Veneto sono stati registrati complessivamente 1235269 casi Covid, 156004 (-12746) dei quali attualmente positivi e 1065851 (+23906) negativizzati virologici (o guariti). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1745 (+34) persone nelle varie aree non critiche, 1360 delle quali ancora positive, e 156 (-4) nelle terapie intensive, di cui 24 ora negativizzate. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore a livello regionale sono stati somministrati 18.043 vaccini di cui 13.859 dosi booster e solo 771 prime dosi.