Covid, altri 15 decessi nella Marca: 22 ricoverati in terapia intensiva

Lunedì 8 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica tre ricoverati in meno di ieri in Rianimazione. 48 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore

Lunedì 8 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 48 nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Un dato dovuto in parte alla chiusura dei tre Covid point di Vittorio Veneto, Castelfranco e Dosson di Casier. Sono 15, invece, i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1456 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia continuano a diminuire e sono 2160. Domenica erano 2236. I ricoverati nelle terapie intensive sono 22, tre in meno di ieri, di cui: 8 al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna e 1 a Oderzo. Infine, i ricoveri in area non critica indicano: 23 pazienti a Montebelluna, 47 a Vittorio Veneto, 31 al Ca' Foncello, 23 al San Camillo di Treviso, 5 a Motta di Livenza e 1 a Oderzo. Numeri a cui vanno sommati i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (31) e Vittorio Veneto (5). Infine, un aggiornamento sui vaccini: alle 18.30 di lunedì 8 febbraio sono 29.632 le dosi somministrate finora in provincia di Treviso. A livello regionale sono stati superati i 100mila vaccinati: sono 101.612 per la precisione.