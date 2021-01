Covid, i casi positivi sono meno di tremila in provincia di Treviso

Venerdì 29 gennaio il bollettino di Azienda Zero indica 97 nuovi contagi e altri 13 decessi in più rispetto a ieri ma il calo di contagi e ricoveri rimane costante

Sono 97 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 66 nel report di venerdì mattina, 29 gennaio, 31 in quello di oggi pomeriggio. Tredici invece, i nuovi decessi registrati rispetto a ieri per un totale di 1334 persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia nella Marca (ieri erano 1321).

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia restano in calo: 2807 mentre ieri erano 3116. I ricoverati nelle terapie intensive scendono a 34, due in meno rispetto ai 36 di ieri, di cui: 17 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano, 4 a Montebelluna e 1 a Oderzo. Infine, i ricoveri in area non critica indicano: 47 pazienti a Montebelluna, 62 a Vittorio Veneto, 54 al Ca' Foncello, 31 al San Camillo di Treviso, 2 a Oderzo, 6 a Motta di Livenza e 2 a Conegliano. Numeri a cui vanno sommati i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità (stabili rispetto a ieri) a Treviso (16) e Vittorio Veneto (10).