Covid, 602 nuovi positivi nella Marca: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sabato 14 novembre il bollettino di Azienda Zero sull'emergenza Covid in Veneto indica 503 nuovi positivi nel report di questa mattina e altri 99 nel bollettino di oggi pomeriggio, per un totale di 602 nuovi contagi (ieri erano stati 575). 11135 i casi attualmente positivi nella sola provincia di Treviso.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche due nuovi decessi che hanno fatto salire il totale dei morti nella Marca a quota 434. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 24 in tutta la provincia rispetto ai 20 registrati ieri: nel dettaglio 14 pazienti sono ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, 5 a Conegliano, 3 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. I numeri dei ricoverati in area non critica continuano ad essere importanti anche se in leggero calo rispetto a venerdì: 96 persone in ospedale a Montebelluna, 91 a Vittorio Veneto, 84 al Ca' Foncello di Treviso, 24 a Conegliano, 27 al San Camillo di Treviso, 1 a Oderzo e 3 a Motta di Livenza. A questi numeri vanno aggiunti i pazienti negli ospedali di comunità di Treviso (17 rispetto agli 11 di ieri) e Vittorio Veneto (22, tre in più di ieri).