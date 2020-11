Covid, oltre 12mila positivi nella Marca: 36 persone in terapia intensiva

Con 470 nuovi positivi nel bollettino di giovedì mattina, 19 novembre, e altri 274 nel report di oggi pomeriggio, la provincia di Treviso ha superato quota 12mila casi attualmente positivi (sono 12.103 per la precisione). Un dato che resta inferiore rispetto al numero di positivi nelle province di Vicenza, Verona e Padova, tutte con più casi rispetto a Treviso.

Sono 32 i ricoverati in terapia intensiva: 16 al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna e 2 a Conegliano. In area non critica continuano a essere sotto pressione quasi tutti gli ospedali della provincia con: 117 ricoveri a Montebelluna, 109 a Vittorio Veneto, 105 al Ca' Foncello di Treviso, 37 al San Camillo di Treviso, 20 a Motta di Livenza, 20 a Oderzo e 15 a Conegliano.