Covid, record di nuovi contagi nella Marca: 1.635 in un solo giorno

Record di nuovi contagi Covid in provincia di Treviso: sono 1.635 nelle ultime 24 ore per un totale di 14.523 persone attualmente positive nella Marca che resta la prima provincia del Veneto per numero di nuovi positivi, seguita da Venezia (1.606 nuovi contagi) e Padova (1.605). Due i nuovi decessi a livello provinciale: si tratta di due donne di 91 e 63 anni, entrambe non vaccinate.

Dopo il calo di martedì 28 dicembre, l'aggiornamento di Azienda Zero registra poi un aumento dei ricoveri, soprattutto per quanto riguarda l'area non critica, pur restando sempre ben lontani dalle cifre registrate nell'inverno del 2020. A livello regionale sono 626.319 i casi complessivi di Covid-19 registrati in regione da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, 80.456 (+4485) dei quali attualmente positivi e 533.505 (+4158) guariti, mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12358 (+23). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1.290 persone (+126 rispetto a ieri) nelle varie aree non critiche, 1167 delle quali ancora positive, e 190 (+12) in terapia intensiva, di cui 10 negativizzati. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono stati somministrati oltre 54mila vaccini di cui 45.140 erano terze dosi e 5.442 prime dosi.