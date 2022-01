Covid, nella Marca quasi 50mila positivi ma i ricoveri restano in calo

Sono 14.976 in più rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid rilevati in Veneto, a fronte di 8.845.256 tamponi molecolari e di 15.765.276 tamponi antigenici. Nel dettaglio, domenica 23 gennaio, il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso registra 2.683 nuovi contagi e un totale di quasi 50mila persone attualmente positive nella Marca (49.663 per l'esattezza).

Buone notizie arrivano però dal fronte ospedaliero dove si registra un significativo calo dei ricoverati in Veneto: in area medica ci sono oggi 1.470 pazienti Covid, ovvero 27 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono al momento 159 i ricoverati, anche in questo caso in calo di 7 unità rispetto alle precedenti 24 ore. In chiusura un aggiornamento sui vaccini: nella giornata di sabato in Veneto sono state somministrate 45.263 dosi di cui 39.185 "booster" e 3.900 prime dosi grazie agli open day ad accesso diretto per i bambini dai 5 agli 11 anni.