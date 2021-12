Covid, Treviso rischia la "Fase 5" per i ricoveri in area medica

Giovedì 16 dicembre sono oltre 10mila (10.158) le persone positive al Covid residenti in provincia di Treviso, 791 i nuovi contagi rispetto a ieri. A dirlo è il bollettino di Azienda Zero: salgono a 308 i ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2, 38 i pazienti ricoverati in ospedale di comunità, 25 in terapia intensiva. A disposizione dell'azienda sanitaria 10 posti letto di terapia intensiva distribuiti tra gli ospedali di Treviso e Vittorio Veneto. Nelle prossime ore il direttore generale Francesco Benazzi chiederà all'ospedale San Camillo di portare a 50 il numero di posti letto Covid. Treviso è in "Fase 4" avanzata per quanto riguarda i ricoveri in area non critica. «Di questo passo - annuncia Benazzi - rischiamo di finire in Fase 5 per i ricoveri in area medica. Si tratta della fascia di emergenza più grave dove le uniche attività ospedaliere extra-Covid garantite saranno quelle dei punti nascita, delle urgenze e dei malati oncologici». In questi giorni l'Ulss 2 ha dovuto ricalibrate l'operatività delle Chirurgie (in Fase 5 tutti gli interventi ordinari che richiedono l'uso del reparto di terapia intensiva vengono cancellati in favore dei pazienti Covid. Rispetto al 2020 però il numero di ricoveri negli ospedali della Marca è dimezzato.

Ancora in crescita i nuovi contagi e il tasso di incidenza con una media provinciale di 577 casi su 100mila abitanti. Asolo il distretto più colpito con un'incidenza di 807 casi su 100mila abitanti. Quasi tutti i Comuni della provincia hanno in media un'incidenza tra i 400 e i 500 casi su 100mila abitanti. Novità, infine, sul fronte delle case di riposo: ad oggi l'Ulss 2 ha registrato un unico focolaio all'interno della Rsa "Casa Amica" di Fregona: 6 gli ospiti attualmente positivi al virus con altre 2 persone in attesa dell'esito del tampone molecolare. Negli ultimi 6 giorni l'Ulss 2 ha fatto 39.601 tamponi di cui oltre 23mila molecolari.