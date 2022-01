Covid, 1.158 nuovi contagi nella Marca ma nessun nuovo decesso

Il bollettino di lunedì 17 gennaio di Azienda Zero, nell'arco di tempo tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì, conta altri 6381 test positivi e 28 nuovi decessi a livello regionale, nessuno di questi in provincia di Treviso. Nella Marca sono 1.158 i nuovi contagi per un totale di 46.515 persone attualmente positive a livello provinciale.

Dall'inizio della pandemia, in regione sono stati registrati complessivamente 887888 casi Covid, 256274 (+3332) dei quali attualmente positivi e 618861 (+3021) negativizzati o "guariti". Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1766 (+31) persone in area non critica, 1545 delle quali ancora positive, e 205 (+7) in terapia intensiva, di cui 22 ora negativizzate. 38.956 i vaccini somministrati in Veneto nelle ultime 24 ore di cui 31.150 dosi "booster".