Covid, ricoveri in calo nella Marca: 600 classi con provvedimenti

«Venerdì 17 dicembre erano 317 i ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2, oggi sono scesi a 313. Un primo, importante segnale di calo che ci porta a pensare di essere vicini alla fase di plateau dell'epidemia» commenta il direttore generale, Francesco Benazzi.

I pazienti ricoverati negli ospedali della Marca sono così suddivisi: 91 a Montebelluna, 116 a Vittorio Veneto e 106 a Treviso. 25 i pazienti Covid in terapia intensiva. Nonostante il primo lieve calo dei ricoveri l'azienda sanitaria ha chiesto all'ospedale San Camillo di portare a 70 posti letto l'area Covid del nosocomio. Verso la riapertura anche l'ospedale di comunità Covid a Valdobbiadene. Secondo il report quotidiano di Azienda Zero oggi nella Marca sono stati trovati 589 nuovi posiitvi: 12092 il totale delle persone attualmente positive in provincia di Treviso. A pesare sui contagi la situazione delle scuole: 600 le classi con provvedimenti (500 in monitoraggio e 100 in quarantena) e ben 12mila studenti minorenni coinvolti.

Due i nuovi decessi a livello provinciale: si tratta di un paziente di 86 anni e di un 62enne entrambi non vaccinati, con altre patologie e ricoverati a Vittorio Veneto. Cala anche l'incidenza settimanale dei positivi: dal 12 al 19 dicembre è stata di 647 casi su 100mila abitanti (-18 rispetto alla settimana precedente. In fase di stabilizzazione anche il focolaio Covid di Conegliano: 39 i positivi ad oggi accertati, 3 in più rispetto all'ultimo rilevamento. Si tratta del caso sospetto risultato positivo al tampone molecolare e di altri due contatti stretti che erano stati messi in quarantena. Resta invece in quarantena il 78enne ricoverato.