Covid, 4.407 nuovi contagi nella Marca: 981 classi in quarantena

Giovedì 20 gennaio il bollettino di Azienda Zero registra 4.407 nuovi contagi nella Marca a fronte di 9.040 tamponi fatti. Rispetto ad un anno fa, il numero di positivi al Covid in provincia di Treviso è dieci volte superiore con un'incidenza di 2.304 casi ogni 100mila abitanti di cui il 27% in età scolare. 3.594 casi su 100mila abitanti l'incidenza tra i bambini con meno di 12 anni. Nella Marca 34 comuni hanno un'incidenza superiore ai 2.500 casi su 100mila abitanti. 11 comuni superano addirittura la soglia dei 3mila casi.

A preoccupare è soprattutto la situazione nelle scuole: oggi sono salite a 981 le classi in quarantena con quasi 20mila studenti interessati da quarantene e monitoraggi. Sul fronte tamponi non c'è ancora una data certa per l'attivazione del portale regionale per le prenotazioni. Non appena l'Ulss 2 riceverà il via libera dalla Regione Veneto lo comunicherà ai cittadini. I tamponi nei Comuni dedicati alle scuole partiranno da Conegliano, Oderzo e Paese entro una settimana. In queste ore è stata siglata la delibera per la copertura assicurativa dei volontari. Raggiunto invece l'accordo con le strutture private accreditate del San Camillo e di Monastier che, a partire dai prossimi giorni, faranno tamponi in convenzione con l'Ulss 2 per aiutare a ridurre le code ai Covid point.

Sul fronte dei ricoveri in ospedale continua il calo, lieve ma costante, degli ultimi giorni. Oggi sono 302 (ieri erano 307) i pazienti ricoverati negli ospedali della Marca di cui 30 in terapia intensiva. Nell'ultimo mese i pazienti non vaccinati in terapia intensiva sono stati il 9,1% su 100mila abitanti. Nella fascia 12-39 anni l'incidenza dei ricoverati non vaccinati in Rianimazione è stata di 1,7 casi su 100mila abitanti. Un solo ospite di tutte le case di riposo della provincia è al momento ricoverato in ospedale per Covid.