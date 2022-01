Covid, 3.878 nuovi positivi nella Marca: in calo i ricoveri

Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, l'ha definita una situazione di «lento miglioramento». Il bollettino Covid di giovedì 27 gennaio, diffuso da Azienda Zero, indica infatti un nuovo aumento dei contagi in Veneto e nella Marca ma anche un calo costante dei ricoveri ospedalieri che fa ben sperare l'azienda sanitaria trevigiana.

Nel dettaglio, sono 3.878 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Torna a crescere anche il numero totale di persone attualmente positive: dai 40mila di ieri ai 42.089 di oggi. Nelle scuole sono 3276 le classi con provvedimenti di cui 1181 in quarantena per un totale di circa 25mila studenti coinvolti. Il 31% dei positivi nella Marca è in età scolare. Tre i nuovi decessi a livello provinciale di cui due non vaccinati e un vaccinato di età compresa tra i 76 e gli 82 anni. L'indice Rt rimane stabile a 0.98 per il 12esimo giorno consecutivo. 366 su 5mila gli ospiti delle case di riposo positivi al virus: nessuno di questi è ricoverato in ospedale e sono tutti o asintomatici o paucisintomatici. L'incidenza provinciale è di 2.504 casi su 100mila abitanti. 273 i dipendenti dell'Ulss 2 (personale sanitario) attualmente positivi e in isolamento. Migliora la situazione negli ospedali con 298 pazienti ricoverati a livello provinciale di cui 23 in terapia intensiva

In tutta la regione, da inizio pandemia, i tamponi che hanno avuto esito positivo al coronavirus sono stati 1.102.848 (+18.998 da ieri). I veneti positivi oggi sono 262.481 (+2.923 in 24 ore), quelli negativizzati sono 827.301 (+16.053 in 24 ore) ed i deceduti per Covid sono 13.066 (+22 in 24 ore). I ricoverati per Covid-19 in area non critica sono 1.847 e quelli in terapia intensiva sono 185.