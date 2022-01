Covid, calano i positivi nella Marca: nove decessi negli ultimi 4 giorni

L'ultimo bollettino Covid del mese di gennaio si chiude in provincia di Treviso con un bilancio di 40.549 persone attualmente positive al virus e 1.034 nuovi casi trovati nelle ultime 24 ore. Nove i decessi per Covid avvenuti negli ultimi 4 giorni: si tratta di 4 pazienti non vaccinati e 5 con altre patologie pregresse, tutti di età compresa tra e i 72 e i 94 anni.

In lieve calo i ricoveri negli ospedali della Marca: sono 298 in totale con 20 pazienti nelle terapie intensive. «Siamo in una fase di lento rientro dell'emergenza» commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. Il tasso di incidenza dei ricoveri è di 19.5 casi su 100mila abitanti, sempre più simile a quello di un anno fa. I positivi hanno invece un'incidenza di 2.092 casi su 100mila abitanti (partiti da 3.007). Il 30% di questi è in età scolare e la fascia più colpita è quella dei minori di 12 anni. Il distretto più colpito della provincia resta quello di Asolo con un'incidenza di 2.293 casi su 100mila abitanti. In lieve calo i provvedimenti nelle classi: 942 sono in quarantena, 380 in monitoraggio e 2.702 provvedimenti complessivi.

In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nella Marca gli Over 50 che hanno ricevuto almeno una dose sono il 92,9% (contando anche i guariti dal Covid). Restano da vaccinare 20.500 persone. In aumento le loro vaccinazioni con circa 300 persone in più del previsto che si sono presentate negli ultimi giorni ai vax point dell'Ulss 2. Gli Over 80 che hanno ricevuto la terza dose sono il 79,8% del totale. Il 50,7% della popolazione dai 5 anni in su ha fatto la terza dose. I bambini dai 5 a 11 hanno una copertura del 47,2% con la prima dose.