Covid, 22 positivi alla scuola Ancillotto: «Fatti 200 nuovi tamponi»

Mercoledì 24 febbraio il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 202 nuovi positivi e tre decessi nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di persone in isolamento

Salgono a 22 i casi Covid legati al focolaio della scuola elementare "Ancillotto" nella frazione di Soligo: 20 studenti e due insegnanti positivi. Ieri erano 17. Oggi, mercoledì 24 febbraio, è stato disposto il monitoraggio di due classi delle medie di Farra e una classe di una scuola superiore di Pieve di Soligo, frequentate da congiunti di alunni della "Ancillotto". Per tutte e tre le classi è previsto lo screening con il test del tampone che sarà effettuato domani. L'esito dei circa 200 nuovi tamponi fatti oggi su alunni e docenti della scuola "Ancillotto" si saprà solo alla volta di domani.

Il bollettino di Azienda Zero

Mercoledì 25 febbraio sono 202 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 75 nel report di stamattina, altri 127 oggi pomeriggio. Tre nuovi decessi rispetto a ieri per un totale di 1563 morti nella Marca dall'inizio della pandemia. I casi attualmente positivi, in isolamento a Treviso e provincia, continuano a salire dai 1878 di ieri ai 1969 di oggi, quasi cento in più. Nelle terapie intensive della provincia lieve calo dei ricoverati con: 8 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 4 a Vittorio Veneto e 3 a Montebelluna. I pazienti in area non critica tornano a salire: 53 a Vittorio Veneto, 23 al Ca' Foncello, 10 al San Camillo di Treviso e 3 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (6) e Vittorio Veneto (7).