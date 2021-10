Covid, nella Marca 26 classi in quarantena: 11 alle elementari

Lunedì 11 ottobre il bollettino a cura di Azienda Zero e Ulss 2 indica un totale di 77 classi con provvedimenti in atto. Altri due decessi per Covid riferiti però a persone scomparse nei giorni scorsi

Sono 77 le classi con provvedimenti anti-Covid in provincia di Treviso: 26 di queste si trovano in quarantena, 51 in monitoraggio. Le scuole elementari sono tra quelle con i contagi più elevati con 11 classi in isolamento e 12 in monitoraggio. Negli istituti superiori, dove gran parte degli studenti si è vaccinata, l'Ulss 2 registra tre sole classi in quarantena ma 28 in monitoraggio. Cinque classi in isolamento nelle scuole materne nella Marca, 2 negli asili nido mentre sono 13 le classi delle scuole medie con provvedimenti in atto: 5 di queste in quarantena, 8 in monitoraggio.

Due nuove decessi

Il bollettino di oggi di Azienda Zero riporta anche due nuovi decessi per Covid in provincia di Treviso: in realtà, specifica l'Ulss 2, si tratta di morti avvenute nei giorni scorsi: una 99enne con pluripatologie pregresse, non vaccinata, morta sabato 9 ottobre nel primo caso mentre il secondo decesso è riferito alla scomparsa dell'imprenditore Alberto Turchetto i cui funerali saranno celebrati domani pomeriggio, martedì 12 ottobre, a Colle Umberto.