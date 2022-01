Covid nelle scuole, oltre mille classi con provvedimenti: 250 in quarantena

Venerdì 14 gennaio la provincia di Treviso ha superato le mille classi con provvedimenti Covid. Di queste 250 sono attualmente in quarantena. Si chiude con questi numeri la prima settimana di lezioni in presenza dopo le vacanze di Natale.

Una situazione critica, con pesanti ripercussioni sul sistema di screening ai punti tampone dell'Ulss 2. Il bollettino odierno di Azienda Zero indica a livello provinciale 3.419 nuovi contagi che portano il numero totale di persone attualmente positive a 41.994. Ieri l'Ulss 2 ha fatto 7.843 tamponi con un tasso di incidenza del 15% (in calo rispetto ai giorni scorsi. Di questi 7mila test, oltre duemila sono stati fatti al Covid point della Dogana di Treviso, al centro di numerose polemiche per le lunghe code degli ultimi giorni. Dal 2 gennaio in provincia di Treviso sono stati trovati 7.500 positivi con una media giornaliera di 2.639 casi al giorno, sei volte in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice Rt provinciale è di 1,14: «Ricoveri e contagi saranno in aumento ancora per due settimane» afferma il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. Negli ospedali sono 321 i pazienti ricoverati di cui 36 in terapia intensiva e 285 in area medica. La copertura vaccinale della popolazione dai 5 anni in su ha raggiunto il 79,5%. 140 i dipendenti del personale sanitario Ulss 2 attualmente sospesi perché sprovvisti di Green Pass.

Il video della diretta