Covid, 2.837 classi con provvedimenti nella Marca: 932 in quarantena

Salgono a 2.837 le classi con provvedimenti nella Marca di cui: 932 in quarantena, 501 classi in monitoraggio, 1134 in autosorveglianza e 270 miste (quarantene e monitoraggi). Questi i dati aggiornati dall'Ulss 2 - Marca trevigiana nella mattinata di venerdì 21 gennaio. Il virus nelle scuole non accenna a rallentare la sua corsa.

L'alto numero di positività tra studenti e personale scolastico, tiene alta l'attenzione sui Covid point della provincia. Il portale regionale per le prenotazioni dei tamponi non è ancora attivo. Fino a nuove indicazioni, chi dovrà recarsi ai Covid point questo fine settimana potrà farlo con le modalità di sempre: accesso libero previa ricetta del medico o comunicazione mail del Sisp.