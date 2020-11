Covid, 971 nuovi positivi e altri sei morti nella Marca

Quasi mille nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Solo 10 nel report di mercoledì mattina, 961 nel report di oggi pomeriggio. Il dato nuovi positivi rappresenta in realtà la somma dei dati degli ultimi tre bollettini a causa di un momentaneo blocco del server di Azienda Zero che ha portato all'interruzione della trasmissione dei nuovi casi. Il problema è stato risolto in tarda mattinata. Sei i decessi in più rispetto alla giornata di ieri, si tratta di pazienti di età compresa tra i 65 e gli 85 anni. Il totale dei morti in provincia di Treviso sale dunque a 528.

Dati in lieve crescita anche per i ricoverati in terapia intensiva: sono 2 in più di ieri con 21 pazienti al Ca' Foncello, 4 a Conegliano, 8 a Vittorio Veneto e 5 a Montebelluna. In area non critica: 116 ricoverati a Vittorio Veneto, 118 a Montebelluna, 80 al Ca' Foncello di Treviso, 45 al San Camillo di Treviso, 13 a Conegliano, 32 a Motta di Livenza e 31 a Oderzo. Dati a cui vanno sommati i 19 ricoverati nell'ospedale di comunità di Treviso e altri 13 pazienti a Vittorio Veneto.

Il virus nelle scuole

Sono 79 le classi attualmente in quarantena nella Marca: 45 nel distretto di Treviso, 14 distretto nel distretto di Pieve di Soligo, 20 in quello di Asolo. 126 classi in automonitoraggio: 60 nel distretto di Treviso, 22 in quello di Pieve di Soligo, 44 nel distretto di Asolo.