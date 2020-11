Covid, nessun decesso domenica nella Marca: 348 i nuovi casi

Domenica 29 novembre, il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 193 nuovi positivi nel report del mattino e altri 155 in quello del pomeriggio per un totale di 348 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella Marca sono 14354 le persone attualmente positive.

La buona notizia arriva però dal fatto che nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Restano 43 le persone ricoverate in terapia intensiva: 23 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 7 a Montebelluna e una a Castelfranco. In area non critica 115 pazienti a Montebelluna, 101 a Vittorio Veneto, 86 al Ca' Foncello, 55 al San Camillo, 37 a Motta di Livenza 25 a Oderzo, 13 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. A questi dati vanno aggiunti i 20 ricoveri nell'ospedale di comunità di Treviso e i 15 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto. Numeri che confermano un rallentamento evidente nella crescita della curva epidemiologica, almeno per la giornata di oggi. Domani, lunedì 30 novembre il Governatore del Veneto, Luca Zaia, terrà un nuovo punto di aggiornamento sulla situazione Covid dalla sede della Protezione civile di Marghera alle ore 12.30.