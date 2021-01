Covid, oltre mille nuovi positivi e dodici decessi in provincia di Treviso

Il primo bollettino di Azienda Zero per il 2021 indica una nuova impennata di positivi in Veneto. Venerdì 1º gennaio, sommando i due bollettini di giornata, sono stati 4294 i nuovi casi di contagio in Veneto, 1013 dei quali in provincia di Treviso (654 nel report di venerdì mattina, altri 309 in quello di oggi pomeriggio). I casi attualmente positivi in Regione sono 93379, 15.713 nella Marca (terza provincia del Veneto per numero di contagi).

Preoccupa anche il numero di decessi che rimane molto alto: sono 12 nelle ultime 24 ore per un totale di 947 morti dall'inizio della pandemia nella Marca. Scende il numero dei ricoverati in terapie intensive: sono 48, uno in meno rispetto a ieri: 25 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 11 a Vittorio Veneto, 5 a Conegliano, 5 a Montebelluna e 2 a Oderzo. In area non critica continua a crescere il numero dei ricoverati in quasi tutti gli ospedali della provincia con: 120 pazienti a Vittorio Veneto, 103 al Ca' Foncello a Treviso, 113 a Montebelluna, 85 al San Camillo di Treviso, 36 a Oderzo, 21 a Motta di Livenza e 21 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (28) e Vittorio Veneto (19).