Covid, 361 nuovi positivi e altri quattro decessi nella Marca

Domenica 1º novembre il doppio bollettino diffuso da Azienda Zero sull'emergenza Covid in Veneto ha fatto registrare un nuovo aumento di casi positivi in provincia di Treviso anche se più "contenuto" rispetto ai giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 361 i contagi registrati nelle ultime 24 ore (185 casi nel report di domenica mattina e 176 nel report di domenica pomeriggio). I casi attualmente positivi nella Marca salgono così a 6649. Quattro nuovi decessi registrati oggi: sono avvenuti tutti in ospedale a Vittorio Veneto. L'età media dei pazienti che hanno perso la vita è di 85 anni. Si tratta di tre uomini e una donna tutti con patologie pregresse. Il totale dei decessi in provincia di Treviso sale a 379 morti dall'inizio dell'emergenza. Stabili i ricoveri in terapia intensiva con 10 pazienti al Ca' Foncello di Treviso e 3 persone ricoverate a Conegliano. I ricoverati in area non critica sono 57 in ospedale a Vittorio Veneto, 60 a Treviso (51 al Ca' Foncello più 9 al San Camillo Covid-hospital) e 4 in ospedale di comunità a Vittorio Veneto. Per quanto riguarda il fronte delle case di riposo preoccupa la situazione a Villa Belvedere, casa di riposo di Crocetta del Montello. Sono 42 i positivi all'interno della struttura. Di questi 4 sono ricoverati a Montebelluna e Vittorio Veneto per patologie non connesse al virus, mentre gli altri 38 si trovano in isolamento presso il nucleo speciale protetto della casa di riposo. Tutti gli anziani positivi sono asintomatici mentre sono in isolamento i 14 membri del personale interno e i 4 del personale esterno della struttura risultati positivi al tampone. Domani, lunedì 2 novembre, il Governatore del Veneto, Luca Zaia, terrà alle 12.30 un nuovo punto della situazione sull'emergenza in Veneto.