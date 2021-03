Covid, 370 nuovi positivi e tre decessi nella Marca

Mercoledì 10 marzo il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 3.152 persone positive in isolamento. Stabili i ricoveri in Rianimazione: incidenza resta in aumento

Mercoledì 10 marzo sono 270 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. 212 nel report di stamattina,58 in quello di oggi pomeriggio. Tre decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1599 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi in isolamento a Treviso e provincia sono 3.152, anche oggi in aumento rispetto ai 3.044 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive vedono: 8 pazienti al Ca' Foncello di Treviso e 9 a Vittorio Veneto. In area non critica: 81 ricoverati a Vittorio Veneto, 49 al Ca' Foncello di Treviso, 13 a Montebelluna e 1 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (16) e Vittorio Veneto (14).

Incidenza nei distretti della Marca

La nuova tabella sul tasso di incidenza nei quattro distretti della provincia di Treviso indica oggi: 167,80 casi su 100mila abitanti per il distretto di Treviso Sud, 168,07 casi su 100mila abitanti per il distretto di Treviso Nord, 194,47 casi su 100mila abitanti nel distretto di Pieve di Soligo e 288,03 casi su 100mila abitanti nel distretto di Asolo, l'unico in tutta la provincia a rimanere sopra la media limite dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Da domani, giovedì 11 marzo, in tutti i Comuni del distretto asolano le scuole dalla seconda media in avanti non seguiranno più le lezioni in presenza.