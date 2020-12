Covid, 844 nuovi positivi e altri nove morti in provincia di Treviso

Il doppio report di Azienda Zero per la giornata di mercoledì 16 dicembre indica 95.038 persone attualmente positive in Veneto. Salgono a 5120 i decessi dall'inizio della pandemia (ieri erano 5036). Tornano a salire i ricoveri nelle terapie intensive dove dai 346 ricoveri di ieri si è passati a quota 352. In area non critica i ricoverati positivi scendono da 2714 a 2695.

In provincia di Treviso sono 844 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (407 nel bollettino di martedì mattina, altri 437 nel report di stasera). I casi attualmente positivi a Treviso e provincia salgono a 16.773 (ieri erano 16.229). Altre nove persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi in provincia di Treviso sale dunque a 736. Stabile il numero di ricoveri nelle terapie intensive per un totale di 42 pazienti: 24 pazienti a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna, 4 a Conegliano, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica: 110 persone ricoverate al Ca' Foncello, 92 a Montebelluna, 125 a Vittorio Veneto, 46 al San Camillo, 38 a Oderzo, 17 a Conegliano, 19 a Motta di Livenza. Dati a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità dove ci sono 27 pazienti a Treviso e 21 a Vittorio Veneto.

Il virus nelle scuole

Sono 73 le classi in isolamento nella Marca, 92 quelle in automonitoraggio. Nel distretto di Treviso la situazione è di 32 classi in quarantena e 39 in automonitoraggio. Per il distretto di Asolo 19 classi in quarantena e 29 in automonitoraggio mentre nel comprensorio di Pieve di Soligo sono 22 le classi in quarantena e 24 quelle in automonitoraggio. Dati in lieve miglioramento rispetto ai rilevamenti delle scorse settimanel