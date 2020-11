Covid, sedici decessi e 649 nuovi positivi nella Marca

Con 434 nuovi positivi nel bollettino di venerdì mattina, 20 novembre, e altri 215 nel report di oggi pomeriggio, la provincia di Treviso ha raggiunto quota 12.466 casi attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati 649 i nuovi contagi. Rispetto alla giornata di giovedì ci sono 16 decessi in più per quanto riguarda la sola provincia di Treviso. Ieri il totale delle vittime era di 470, oggi è salito a 486.

Secondo le informazioni fornite dell'Ulss 2, dieci di questi decessi sarebbero avvenuti in ospedale tra lunedì 16 novembre e oggi. Le persone che hanno perso la vita avevano un'età compresa tra 73 e 98 anni. Tutti soffrivano di varie patologie pregresse oltre al Covid. Gli altri sei decessi riportati nel bollettino di Azienda Zero sono di tipo extra-ospedaliero. Salgono a 33 i ricoverati in terapia intensiva, una sola persona in più rispetto a giovedì: 17 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna e 2 a Conegliano. In area non critica diminuiscono i ricoverati in quasi tutti gli ospedali della provincia con: 108 pazienti a Montebelluna (ieri erano 118), 104 a Vittorio Veneto (giovedì erano 106), 100 al Ca' Foncello di Treviso (2 in meno), 35 al San Camillo di Treviso (1 in meno di ieri), 19 a Motta di Livenza (anche qui 1 in meno), 21 a Oderzo e 15 a Conegliano. A questi dati vanno aggiunti i 22 ricoverati nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.