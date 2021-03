Covid, nella Marca diminuisce il numero di positivi in isolamento

Lunedì 22 marzo il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 4.115 persone attualmente positive rispetto alle 4236 di domenica. 28 i ricoverati in Rianimazione

Nelle ultime 24 ore sono 127 i nuovi positivi al Covid trovati nella Marca: 68 nel bollettino di lunedì mattina, altri 59 in quello di oggi pomeriggio. I casi attualmente positivi in isolamento sono 4.115, in calo rispetto ai 4.236 positivi di ieri. Tre i nuovi decessi per un totale di 1.629 morti dall'inizio della pandemia in provincia di Treviso. 28 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri: 15 a Treviso, 7 a Montebelluna, 5 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica 84 ricoverati a Vittorio Veneto, 64 al Ca' Foncello, 61 a Montebelluna, 24 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza, 1 a Conegliano.