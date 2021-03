Covid, dieci morti nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso

Martedì 23 marzo il bollettino di Azienda Zero indica un nuovo calo dei casi positivi in isolamento nella Marca: sono 3.930. Tre i nuovi ricoveri nelle terapie intensive

Nelle ultime 24 ore sono 331 i nuovi positivi al Covid nella Marca. I dati sui nuovi positivi nel bollettino di oggi pomeriggio non sono stati inseriti per un ritardo dell'Ulss 2 nell'invio degli esiti dei tamponi ad Azienda Zero.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 3.930, ancora in calo rispetto ai 4.115 positivi di ieri. Dieci i nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.639 morti dall'inizio della pandemia in provincia di Treviso. 31 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri): 17 a Treviso, 7 a Montebelluna, 6 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica: 85 ricoverati a Vittorio Veneto, 62 al Ca' Foncello, 63 a Montebelluna, 25 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza, 1 a Conegliano.