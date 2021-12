Covid, 297 nuovi positivi e tre decessi in provincia di Treviso

Pochi tamponi anche a Santo Stefano in Veneto, dove però la crescita dei contagi continua insieme all'aumento della pressione ospedaliera, che resta comunque lontana dai livelli del 2020.

Lunedì 27 dicembre il bollettino di Azienda Zero indica 297 nuovi positivi in provincia di Treviso e 13.253 trevigiani attualmente positivi al virus. Tre i nuovi decessi a livello provinciale: si tratta di pazienti tra i 98 e 68 anni due dei quali con pluripatologie e non vaccinati. A livello regionale, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 610250 casi di Covid-19, 71761 (+1122) dei quali attualmente positivi e 526183 (+1670) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12306 (+24). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1213 (+35) persone nelle varie aree non critiche, 1104 delle quali ancora positive, e 185 (+13) in terapia intensiva, di cui 12 negativizzate.