Covid, 276 nuovi positivi nella Marca: altre tre classi in isolamento

Il doppio bollettino diffuso da Azienda Zero nella giornata di martedì 27 ottobre indica 276 nuovi casi di positività al Covid in provincia di Treviso: 196 nuovi positivi nel bollettino di martedì mattina, 80 in quello del pomeriggio. I casi attualmente positivi nella Marca salgono così a un totale di 4132 persone. Treviso, ancora una volta, rimane la provincia del Veneto con il numero più alto di positivi. Quattro i ricoverati in Terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello, due in ospedale a Conegliano. A preoccupare è però l'aumento dei ricoverati in area non critica: sono 48 a Treviso, 65 a Vittorio Veneto, 1 in ospedale a Conegliano, 5 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto. 367 il totale dei decessi nella Marca mentre, secondo quanto riferito dall'Ulss 2 non ci sarebbe nessun nuovo cluster nella giornata odierna. In attesa dell'inizio domani della didattica a distanza per le scuole superiori, altre tre classi della provincia di Treviso sono state messe in quarantena.

I dati a livello nazionale

Sono 21.994 i nuovi contagi di coronavirus oggi in Italia su oltre 174mila tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registrano 221 morti che portano il bilancio delle vittime a 37.700 da inizio emergenza. Secondo i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile, cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che ora sono 1.411 (+127 da ieri). Gli attualmente positivi sono 255.090 (+18.406), mentre i guariti 271.988 (+3.362). Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano ben 5.035 nuovi casi in Lombardia, 2.761 in Campania, 2.458 in Piemonte. Nel Lazio sono 1933 da ieri. 57 nuovi casi in Valle d'Aosta con 497 tamponi eseguiti.

Benetton rugby, giocatore positivo

I tamponi effettuati nella giornata di lunedì 26 ottobre hanno fatto emergere in queste ore la positività di un giocatore del Benetton Rugby. Secondo quanto riportato dalla società trevigiana in un comunicato ufficiale, l'atleta risultato positivo al Covid sarebbe asintomatico ed è stato posto subito in isolamento domiciliare. Benetton rugby ha informato le direzioni di Guinness Pro14, Fir e Ulss 2 comunicando la positività del giocatore e concordando il protocollo da seguire per i prossimi giorni. Una notizia che rischia di compromettere la gara dei Leoni contro Connacht valida per il nuovo turno di Guinness Pro 14. Tutti i tamponi effettuati ad atleti e staff, anche nella giornata di oggi, sono però risultati negativi. La speranza dei Leoni è quindi quella di poter scendere in campo nonostante la positività del giocatore. Nuovi controlli verranno effettuati a ridosso del match.