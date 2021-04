Covid, quattro morti e 168 nuovi positivi nella Marca

Giovedì 29 aprile il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica un nuovo importante calo nei ricoveri ospedalieri. Stabile il numero di positivi in isolamento

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nella Marca sono 168: 142 casi registrati nel bollettino di giovedì mattina, 29 aprile, altri 26 in quello di oggi pomeriggio. Quattro i nuovi decessi per un totale, da inizio pandemia, di 1.779 morti nella Marca, mentre i gauriti continuano ad aumentare e sono 73.404.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 2.506, in lieve calo rispetto ai 2.512 di ieri. I ricoverati nelle terapie intensive della Marca sono 26 (uno in meno rispetto a mercoledì): 14 a Treviso, 7 a Montebelluna, 4 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica numeri in miglioramento con: 40 ricoverati a Vittorio Veneto, 46 al Ca' Foncello e 29 a Montebelluna. Dati a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (14 pazienti) e Vittorio Veneto (5). Tre le classi in quarantena al Besta, in una di queste sono 11 gli studenti risultati positivi al tampone, le altre due hanno un solo positivo per classe. Nella Marca salgono a 196 le classi con provvedimenti, contagi concentrati soprattutto negli istituti superiori.