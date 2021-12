Covid, 683 nuovi positivi e cinque decessi nella Marca

Il 2021 si chiude con un bollettino Covid che registra dati ancora in crescita per il Veneto. L'attenzione resta principalmente sui ricoveri ospedalieri, saliti ancora una volta in area medica ma lievemente calati in terapia intensiva.

Nel report di oggi sono 683 i nuovi positivi trovati in provincia di Treviso dove salgono a 14.538 le persone attualmente positive. A livello regionale sono 9.028 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 20995 tamponi molecolari e 80686 tamponi antigenici eseguiti, per un totale di 101681). 18 i decessi, di cui 5 sono avvenuti in provincia di Treviso. Sono complessivamente 645723 i casi di Covid-19 registrati in regione da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, 93298 (+6409) dei quali attualmente positivi e 540042 (+2601) negativizzati (o "guariti"). Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1306 (+40) persone nelle varie aree non critiche, 1173 delle quali ancora positive, e 191 (-2) in terapia intensiva, di cui 13 negativizzati. In chiusura un aggiornamento sui vaccini: 45.869 le nuove dosi somministrate a livello regionale di cui oltre 38mila erano dosi "booster" e 4.817 prime dosi.