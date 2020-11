Covid, oltre 8mila persone positive nella Marca: due nuovi decessi

Con 416 nuovi positivi nel report di mercoledì mattina e altri 213 casi nel bollettino di oggi pomeriggio, la provincia di Treviso sale a 629 positivi in più rispetto alle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati diffusi da Azienda Zero sull'emergenza Covid in Veneto indicano che, ad oggi, i trevigiani positivi sono 8130. Treviso resta anche oggi, quindi, la provincia con il maggior numero di casi in tutta la Regione, seguita dalle province di Padova (7749) e Vicenza (7119 casi attualmente positivi. 390 i decessi, due in più rispetto a ieri. Si tratta di un uomo e una donna di 91 e 87 anni ricoverati rispettivamente a Vittorio Veneto e Treviso con gravi pluripatologie pregresse. Al Ca' Foncello 11 ricoverati in terapia intensiva, 4 ricoverati invece a Conegliano. In area non critica: 85 pazienti a Vittorio Veneto, 54 a Treviso, 64 a Montebelluna, 8 all'ospedale San Camillo di Treviso.