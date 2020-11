Covid, 92 classi in quarantena e 152 in automonitoraggio nella Marca

In provincia di Treviso sono 244 le classi con studenti positivi di cui 92 in quarantena e 152 in automonitoraggio. Con 430 nuovi positivi nel bollettino di giovedì mattina e altri 212 nel report serale, la Marca sale a 642 casi in più rispetto a ieri.

Ad oggi sono 8763 le persone attualmente positive nella Marca. I tre nuovi decessi sono riferiti a pazienti over 80 ricoverati a Vittorio Veneto con gravi patologie pregresse. In terapia intensiva 14 ricoveri al Ca' Foncello, 4 in ospedale a Conegliano e un paziente a Montebelluna. Negli ospedali della provincia, in area non critica 85 pazienti a Vittorio Veneto, 60 al Ca' Foncello, 63 a Montebelluna, 19 a Conegliano e 8 al San Camillo di Treviso. Sono 2850, infine, le persone in isolamento nella Marca di cui 1278 positive e 606 sintomatiche.