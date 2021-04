Covid, 40 ricoverati nelle terapie intensive e altri due morti

Martedì 6 aprile, a causa di un problema tecnico, il bollettino del pomeriggio non è stato pubblicato da Azienda Zero per un problema tecnico: 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nella Marca sono "solo" 65 perché il bollettino di martedì pomeriggio, 6 aprile, non è stato diffuso da Azienda Zero per un problema tecnico nell'inserimento dei dati. L'unico report valido rimane dunue quello di stamattina con due nuovi decessi per un totale di 1.699 morti dall'inizio della pandemia, mentre i guariti raggiungono quota 68.766.

Nella Marca i casi attualmente positivi in isolamento sono 3773, in lieve aumento rispetto ai 3.752 di ieri. Due pazienti in più rispetto a lunedì ricoverati in terapia intensiva (40 in totale): 18 a Treviso, 9 a Montebelluna, 9 a Vittorio Veneto e 4 a Conegliano. In area non critica ci sono invece: 77 ricoverati a Vittorio Veneto, 61 al Ca' Foncello, 79 a Montebelluna, 29 al San Camillo, 3 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (15 pazienti) e Vittorio Veneto (10 pazienti).