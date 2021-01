Covid, altri 11 morti nella Marca: superate le 11mila vaccinazioni

Sono 11 i nuovi decessi Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso per un totale di 1129 morti dall'inizio della pandemia. Rispetto a ieri sono 328 i nuovi positivi registrati da Azienda Zero nella sola provincia di Treviso (471 nel report di mercoledì mattina, 192 in quello di oggi pomeriggio). I trevigiani positivi continuano però a dimunire: oggi sono 7448, ieri erano 7647 (80683 a livello regionale).

Buone notizie, invece, sul fronte vaccini: La campagna vaccinale iniziata il 27 dicembre (data unica a livello europeo), ha raggiunto oggi (mercoledì 13 gennaio alle ore 18) le 11328 dosi somministrate in provincia di Treviso (terza in Veneto per numero di vaccinazioni fatte). Sono 85715, invece, le vaccinazioni a livello regionale. I dati riferiti a ciascuna Ulss comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento. Tornando al bollettino, stabili i ricoverati nelle terapie intensive della Marca: sono 42 come ieri. 22 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano, 5 a Montebelluna e 2 a Oderzo e 1 al San Camillo di Treviso e 1 a Castelfranco Veneto. Restano alti, invece, i numeri dei ricoveri in area non critica: 116 pazienti a Montebelluna, 101 a Vittorio Veneto, 74 al Ca' Foncello di Treviso, 49 al San Camillo di Treviso, 25 a Oderzo, 16 a Motta di Livenza, 16 a Conegliano e 3 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (27), Vittorio Veneto (22) e Conegliano (1).