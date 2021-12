Vaccinazioni pediatriche: «Oltre 6mila prenotazioni nella Marca»

Sono oltre 6mila le vaccinazioni anti-Covid pediatriche prenotate fino ad oggi in provincia di Treviso. Ancora liberi 3.600 posti fino al 16 gennaio. «Siamo disposti, ovviamente, ad aprirne di più se ce ne sarà bisogno - commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - finora sono state fatte 5mila vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni». Domenica 26 dicembre, a San Vendemiano, aprirà il nuovo centro vaccini dedicato proprio alle vaccinazioni pediatriche.

Il bollettino di oggi

Mercoledì 22 dicembre sono 1.026 i nuovi positivi trovati in provincia di Treviso a fronte di 7mila tamponi fatti nei Covid point dell'Ulss 2 (altri 9mila test sono stati fatti dalle farmacie). Il totale delle persone attualmente positive nella Marca sale così a 12.726 con un'incidenza provinciale di 671 casi su 100mila abitanti, addirittura più alto di quello del 2020. Tre i nuovi decessi a livello provincinale, di età compresa tra i 79 e i 90 anni: due di loro non erano vaccinati. 314 i pazienti ricoverati negli ospedali di cui 25 (numero invariato) in terapia intensiva. A preoccupare la situazione delle scuole: 709 le classi con provvedimenti. «I punti tampone per le scuole stanno reggendo le richieste - conclude Benazzi - Proprio oggi si è tenuta la riunione dei pediatri provinciali per avviare i tamponi in ambulatorio. Stiamo affrontando la quarta ondata con tutte le attività aperte e con il personale sanitario non vaccinato allontanato dagli ambulatori, senza pianificazione non avremmo retto».